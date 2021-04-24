شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول ضد نيوكاسل: صلاح ينهي السلسلة السيئة ويعزز موقعه في تاريخ الريدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اهدر ليفربول نقطتين مهمتين في سباق التأهل لدوري الأبطال في الموسم القادم، وذلك بعد ان تعادل على ملعبه بنتيجة 1-1 ضد نيوكاسل في مباراة ضمن الجولة 33 من البريميرليج.

وتقدم ليفربول مبكرًا عن طريق محمد صلاح بعد 3 دقائق فقط من البداية، وهو الهدف الوحيد في الشوط الأول.

في الشوط الثاني تفنن اصحاب الأرض في إهدار الفرص مع تألق كبير لحارس الضيوف، دوبرافكا، قبل ان يخطف الضيوف هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع عن طريق البديل جو ويلوك.

رجل المباراة:

حصل الحارس مارتين دوبرافكا على أعلى تقييم للاعبين من موقع سوفا سكور بعد اداء كبير من الحارس السلوفاكي الذي تصدى لـ 8 تسديدات من أصل 9 تعرض لها مرماه خلال المباراة، من بينهم التصدي ل5 تسديدات من داخل منطقة جزائه.

ما الذي تعنيه المباراة للفريقين:

ليفربول صعد للمركز السابع برصيد 54 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الرابع الذي لعب مباراة أقل (تشيلسي).

نيوكاسل حقق نقطة غالية في صراع الهروب من الهبوط بوصول رصيد الفريق للنقطة 36 في المركز الخامس عشر، بفارق 9 نقاط كاملة عن منطقة الهبوط قبل 5 جولات من نهاية الموسم.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- محمد صلاح أصبح أول لاعب من ليفربول يتمكن من تسجيل 20 هدفًا أو أكثر لـ 3 مواسم مختلفة في تاريخ البريميرليج.

- هدف صلاح ضد نيوكاسل في الشوط الأول جعل ليفربول يفتتح التسجيل في مباراة بالبريميرليج على ملعب أنفيلد للمرة الأولى خلال عام 2021، ولأول مرة منذ 27 ديسمبر 2020 (ضد ويست بروميتش ألبيون)

- ليفربول لم يخسر في أخر 25 مباراة لعبها على ملعبه ضد نيوكاسل يونايتد في البريميرليج، من الخسارة في أبريل 1994 (فاز 20 وتعادل 5).

- منذ موسم 2006/2007 (بداية تجميع بيانات توقيتات الأهداف)، هدف التعادل لنيوكاسل عن طريق جو ويلوك ضد ليفربول (الدقيقة 94 و58 ثانية) هو أكثر هدف متأخر يستقبله ليفربول على ملعب أنفيلد في البريميرليج.

- جو ويلوك سجل لـ 3 مباريات متتالية كبديل في البريميرليج، لأول مرة في المسابقة ينجح لاعب في ذلك منذ أدم لي فوندر مع ريدينج في يناير 2013.