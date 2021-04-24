شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة طائرة السيدات بالزمالك تبدأ العلاج الطبيعي للتعافي من الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت غادة أمير عبدالعزيز لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك، عن بدء العلاج الطبيعي الخاص بها غدا السبت .

يأتي هذا عقب خضوع اللعبه لجراحة لعلاج قطع جزئي في وتر الكتف، بعدما اثبتت الأشعات والفحوصات الطبية التي قامت بإجرائها لاعبة الزمالك عقب الإصابة التي تعرضت لها مؤخرا مع الفريق، إصابتها بقطع جزئي في وتر الكتف وارتشاح وتجمع دموي.

وخضعت لاعبة الفريق، لجراحة تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بأحد المستشفيات الخاصه بالمهندسين.

وتقوم لاعبة طائرة الزمالك ببدء البرنامج الموضوع لها بالعلاج الطبيعي من أجل العودة مرة اخري للمشاركة بالمباريات .

ويستغرق برنامج العلاج الطبيعي الذي تخضع له غادة أمير عبد العزيز من شهرين الي ثلاثة أشهر .