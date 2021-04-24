شكرا لقرائتكم خبر عن كومان: جاهزون لمواجهة فياريال والمنافسة على الدوري الإسباني حتى آخر مباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكد رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، انه يرى نفسه مستمرا مع الفريق الكتالونى خلال الموسم المقبل، مؤكدا في الوقت ذاته جاهزية فريقه لمواجهة فياريال، غدا الأحد، في إطار منافسات الليجا.

وقال كومان، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «فياريال يلعب بشكل جيد، وأثبت أنه فريق قوي في أوروبا، ستكون مباراة ممتعة غدا، نعلم أنه يتبقى لدينا 7 مباريات، يجب أن نفوز، وإذا لم ننتصر، سيكون لدينا خيارات أقل للتتويج بالليجا، وهذا أمر واضح للغاية، لست قلقا من ضغط المباريات لأن اللاعبين يتعافون بشكل جيد ونتدرب قليلا، نحقق أقصى قدر من اعادة التأهيل قبل بداية المباريات، كل مباراة لها صعوبتها، الكثير من الأمور تعتمد علينا لذلك علينا أن نظهر الطاقة، كل الفرق تواجه صعوبات، هناك القليل من الأندية التي لا تنافس على أي بطولة، وفياريال يلعب بشكل جيد».

وبسؤاله عن تأثير تهديدات تشيفرين رئيس اليويفا على تعاقدات النادي، أجاب «لن يتغير الكثير، ونحن لن نتحدث كثيرا، الأمر متروك للاتحاد الأوروبي، أنا كمدرب أركز على المباريات».

وأوضح: «قمنا بتحليل ما حدث ضد خيتافي، رأيت أنه لم يكن هناك مشكلة في الأداء بل مشكلة تكتيكية حين كانت الكرة معنا، الصور أظهرت أين ارتكبنا الأشياء الخاطئة، ديمبلي لديه خيارات للعب غدا، أما كوتينيو وفاتي تعرضا للإصابة وغابا لفترة أطول من المتوقع، لا يمكنني تحديد موقف الثنائي من اللعب هذا الموسم».

وحول استمراره مع الفريق، علق، قال «كما قلت من قبل، أظهر لي رئيس النادي دعمه وثقته، ومن حيث المبدأ أرى نفسي مدرب الفريق في الموسم المقبل، ولدي عقد، وإذا لم يكن كذلك فعلينا التحدث».

وعن المنافسين على لقب الليجا، كشف: «لا أرى فريقا أقوى من الآخرين، أتلتيكو مدريد وإشبيلية ينتصران بالعديد من المباريات، الميزة هي أننا لدينا مواجهة مباشرة ضد أتلتيكو، ويمكننا الفوز عليهم وهم أيضا، وسيكون القتال حتى آخر مباراة».

وواصل: «ديمبلي لاعب مختلف، وأحد أكثر اللاعبين في المراوغات، وهو مهم ومنحنا الكثير هذا الموسم، ومن المهم تواجده غدا، لا أعرف ما إذا كان من الأفضل اللعب قبل أو بعد المنافسين، لكن الأمر لا يهمني كثيرا، فإذا فازوا فعلينا أن نفعل ذلك أيضا، وهذا الضغط موجود بالفعل».