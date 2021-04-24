شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تسجيل صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتصدر النجم الإنجليزي هاري كين، لاعب توتنهام، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفاً متفوقاً على الدولي المصري محمد صلاح صاحب الوصافة برصيد 20 هدفا.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدف ليفربول الوحيد في مواجهة نيوكاسل التي انتهت منذ قليل بالتعادل الإيجابي 1-1، في إطار مباريات الجولة الـ33 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي بورنو ميجيل، لاعب مانشستر يونايتد في المركز الثالث ضمن قائمة الهدافين بعد أن سجل 16 هدفا، متفوقاً على سون هيونج مين صاحب المركز الرابع برصيد 15 هدفا.

ويؤدي باتريك بامفورد، لاعب ليدز يونايتد، موسما رائعا سجل خلاله 14 هدفا جعلته ضمن القائمة المميزة لهدافي الدوري الإنجليزي متساوياً مع دومينيك كالفيرت، مهاجم إيفرتون.