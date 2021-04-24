شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: أتمنى انتقال حسام حسن للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمنى فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، انتقال مهاجم الفريق للنادي الأهلي.

وقال فرج عامر في تصريحات إذاعية: «حسام حسن محل اهتمام من جانب عدد من الأندية لكن لا يوجد أي أمور رسمية في الوقت الحالي، الزمالك وبيراميدز بالإضافة إلى الأهلي».

وأضاف عامر: «طبعا نحن في وسط الموسم والأندية لا تتحدث عن هذه الأمور في الوقت الحالي، لكن عندما تسألني عن رأيي أتمنى أن ينتقل حسام حسن إلى النادي الأهلي، الجميع شاهد عندما ناصر ماهر كان يصنع له كان يسجل أهدافًا رائعة».

وتابع عامر: «أفضل أن أصمت، حسام حسن لا يشارك في المنتخب لأنه من سموحة كما كان يحدث مع أيمن أشرف ومن قبله محمد أبوجبل، حسام حسن لاعب لديه إمكانيات كبيرة».

وحسم فريق سموحة مباراة الأهلي المؤجلة من الجولة الـ11 بالفوز بهدفين مقابل هدف، وقبل هذه المباراة شبه فرج عامر المباراة بأنها مثل مواجهة بين سيرينا ويليامز وشقيقتها فينوس ويليامز.