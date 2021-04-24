شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يتعثر من جديد على الأنفليد بتعادل مخيب للآمال أمام نيوكاسل.. (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط فريق ليفربول الإنجليزي في فخ التعادل أمام نيوكاسل يونايتد بهدف لكل فريق خلال اللقاء الذي أقيم بينهما ظهر السبت على أرض ملعب أنفليد معقل الريدز ضمن منافسات الجولة 33 من عمر الدوري الإنجليزي.

وبهذه النتيجة احتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة برصيد 54 نقطة مبتعدا عن المربع الذهبي بفارق نقطة واحدة عن فريق تشيلسي الذي يحتل المركز الرابع برصيد 55 نقطة.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف إلى 21 هدفا محتلا وصافة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بفارق هدفا عن المتصدر هاري كين لاعب توتنهام الذي يمتلك 22 هدفا.

بدأ ليفربول الشوط الأول ضاغطا على دفاعات نيوكاسل خاصة وأنه يحاول حصد الثلاث نقاط وعدم الدخول في «حسبة برما» كما حدث في مباريات عديدة، خاصة اللقاء الأخير أمام ليدز يونايتد الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1/1.

ونجح بالفعل محمد صلاح مع البدايات وسجل عند الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول بعدما استقبل الكرة العرضية الذي أرسلت من ربرتسون وسددة صاروخية في شباك نيوكاسل يونايتد عند الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.

وجاء شكل لعب فريق ليفربول خلال الربع ساعة الأولى من عمر الشوط الأول ما بين تمرير للكرة بعرض وطول الملعب في محاولة من الفريق صاحب الأرض لسحب لاعبي الفريق المنافس والاعتماد على سرعات الأطراف سواء محمد صلاح أو ساديو ماني.

وعند الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول جاءت الخطورة الأولى لفريق نيوكاسل بعدما سدد أحد اللاعبين كرة قوية ولكن أليسون بيكر كان بالمرصاد ومنع الكرة من المرور داخل الشباك. وسجل نيوكاسل هدف أبيض عند الدقيقة 21 بعدما ألغى حكم اللقاء بداعى التسلل.

وحاول لاعبو فريق نيوكاسل الاختراق من وسط ملعب ليفربول في محاولة منهم لاستغلال الخلل الدفاعي الذي يعانى منه الريدز منذ بداية الموسم سواء في خط الوسط أو الخط الخلفي ولكن حتى الدقيقة 27 فشلت كافة محاولات الفريق الضيف.

وأضاع ساديو ماني هدفا ثانيا لفريقه عند الدقيقة 29 من الشوط الأول بعدما استلم المهاجم السنغالي تمريرة أرضية متقنة من محمد صلاح جعلته منفردا بحارس الفريق المنافس ولكن مانى سدد الكرة خارج الملعب.

وعقب مرور 30 دقيقة لعب جاءت فرصة ثالثة خطيرة لفريق ليفربول بعدما صنع محمد صلاح فرصة أخرى للمهاجم السنغالي داخل منطقة جزاء نيوكاسل الذي يفشل في التسديد لتذهب الكرة إلى جوتا الذي كان في وضع مميز أمام مرمى الفريق الضيف ولكن اللاعب البرتغالي فشل في تسديد الكرة داخل الشباك.

وأهدر محمد صلاح انفرادا سهلا عند الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول بعدما استلم كرة طولية من وسط ملعبه ليضرب دفاعات الفريق المنافس المتقدمة وينفرد بحارس مرمى الفريق الضيف ولكن النجم المصري يسدد الكرة في النهاية في حارس نيوكاسل يونايتد ليضع صلاح الهدف الثاني له ولفريقه والهدف الذي كان يتعادل به مع هاري كين في سباق عرش الهدافين.

وأضاع ساديو ماني هدفا محققا عند الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول بعدما مرر محمد صلاح كرة عرضية أرضية للمهاجم السنغالي لينفرد بالحارس، ليحاول مهاجم ليفربول مراوغته لينقض حارس نيوكاسل بشراسة ويقبض على الكرة ويحرم ماني من التسجيل.

حاول فريق ليفربول تعزيز تقدمه على نيوكاسل يونايتد خاصة وأنه يحاول اللحاق بالمربع الذهبي من أجل بطولة دوري أبطال أوروبا النسخة المقبلة، ولكن كافة المحاولات التى سنحت في الشوط الثاني حتى الدقيقة 67 لفريق ليفربول لم تكن ناجحة. وحاول الفريق أصحاب الأرض تشكيل ضغط عالي على دفاعات نيوكاسل سواء عن طريق محمد صلاح وجوتا وساديو ماني وفرمينو.

بينما اعتمد نيوكاسل على الهجمات المرتدة وشكل أول خطورة له في الشوط الثاني عند الدقيقة 69 بعدما استغل لاعبي الوسط تقدم لاعبو ليفربول وشكلوا هجمة مرتدة عن طريق الطرف الأيمن كادت الهجمة تنتهى بهدف للفريق الضيف لولا تألق كاباك الذي أبعد الكرة عن منقطة جزاءه.

وأضاع محمد صلاح هدفا محققا عند الدقيقة 73 من عمر الشوط الثاني بعدما استلم الكرة العرضية الأرضية من ساديو ماني داخل منقطة جزاء نيوكاسل، ولكن النجم المصري سدد الكرة بشكل غريب لتخرج بعيدا عن الشباك بجوار العارضة من الزاوية اليسرى لحارس نيوكاسل.

وهدأ اللعب نسبيا خلال العشر دقائق الأخيرة من عمر الشوط الثاني خاصة بسبب حذر فريق ليفربول وتأمين الكرة في وسط ملعبه وبين أقدام لاعبيه، خشية من تسجيل الفريق المنافس هدف التعادل وإبعاد حامل اللقب الموسم المنصرم من الاقتراب للمربع الذهبي. وعند الدقيقة 81 أضاع ماني هدفا آخر بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة في أيدى حارس نيوكاسل بدلا من وضعها في الشباك.

وفي اللحظات الأخيرة ألغى حكم اللقاء هدف التعديل لفريق نيوكاسل بعدما لجأ لتقنية الفيديو التى أثبت لمس مهاجم الفريق الضيف الكرة بيديه. ولكن في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني سجل نيوكاسل هدف التعادل عن طريق جوزيف ويلوك الذي استلم الكرة في منقطة الجزاء وسددها بقوة في شباك أليسون بيكر.

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، تشكيل الريدز لمواجهة نيوكاسل في المباراة المرتقبة بينهما على ملعب أنفيلد في إطار الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل كلوب المباراة بتشكيل 4-2-3-1، بالاعتماد على الثلاثي ساديو ماني ومحمد صلاح وديوجو جوتا خلف المهاجم الوحيد روبيرتو فيرمينو.

وجاء تشكيل ليفربول ضد نيوكاسل كالآتي:

حراسة المرمى: ألسون

الدفاع: أليكساندر أرنولد- فابينيو- كاباك- روبيرتسون

الوسط: تياجو ألكانتارا- فينالدوم- ماني- محمد صلاح- جوتا

الهجوم: فيرمينو