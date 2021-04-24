شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف مرانه اليوم بعد الفطار بعد شكوى اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض المران الجماعي للفريق في تمام الساعة التاسعة مساءً اليوم خوفا من تعرض اللاعبين للإجهاد بعدما كانوا يخوضون التدريبات قبل الفطار في رمضان.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي المقررة إقامتها يوم الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري.