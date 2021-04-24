شكرا لقرائتكم خبر عن يد الزمالك 2008 يحصد فضية بطولة الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد فريق ناشئات كرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2008 (أ) بقيادة محمد سعد مديرا فنيا، المركز الثاني والميدالية الفضية عقب التعادل مع شقيقه 2008 (ب) بنتيجة 16 – 16 بالمباراة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الجمعة بملاعب نادي 6 أكتوبر ، ضمن منافسات الدور النهائي لبطولة الجيزة هذا الموسم.

يذكر أن 2008 (ب) بقيادة إبراهيم عبدالقادر قد حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية عقب الانتهاء من اللقاء وتحقيق التعادل.

وضم الدور النهائى فرق زمالك 2008 (أ) و(ب) و6 أكتوبر .