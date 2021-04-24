شكرا لقرائتكم خبر عن هدافو الزمالك في الدوري.. أوباما يتصدر ومنافسة بين شرقي وعاشور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تصدر بطولة الدوري الممتاز بالفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد.

وبهدفي الفريق في مرمى الإنتاج الحربي وصل الزمالك إلى الهدف رقم ٢٦ في بطولة الدوري حتى الآن، ليكون الابيض اقوى هجوم في المسابقة بالتساوي مع سموحة والأهلي.

وجاء ترتيب هدافي الفريق في بطولة الدوري حتى الجولة السادسة عشرة في السطور التالية:

يوسف أوباما

سجل يوسف أوباما ٧ أهداف مع الفريق أمام مصر للمقاصة (هدفين) وأمام الإسماعيلي والاتحاد والجونة وطلائع الجيش وإنبي بواقع هدف في كل مباراة.

أشرف بن شرقي

سجل أشرف بن شرقي ٦ أهداف مع الزمالك في بطولة الدوري هذا الموسم.. حيث أمام مصر للمقاصة (هدفين) وهدفا أمام سموحة وإنبي وسيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي .

إمام عاشور

أحرز إمام عاشور ٤ أهداف مع الفارس الأبيض خلال هذا الموسم في مسابقة الدوري الممتاز، أمام طلائع الجيش (هدفين) وأمام المصري وسيراميكا كليوباترا بواقع هدف في كل مباراة.

فرجاني ساسي

نجح التونسي فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك في تسجيل هدفين في بطولة الدوري هذا الموسم أمام غزل المحلة والإسماعيلي.

مصطفى محمد

نجح مصطفى محمد في تسجيل هدفين بقميص نادي الزمالك خلال بطولة الدوري في الموسم الحالي قبل انتقاله إلى جالاتا سراي التركي في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، حيث سجل المهاجم الدولي الهدفين في مرمى بيراميدز والمقاولون العرب.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة البنك الأهلي المقررة إقامتها يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري.