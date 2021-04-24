شكرا لقرائتكم خبر عن فينجر: أوروبا تريد تدمير البريمييرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أرسين فينجر، المدير الفني السابق لفريق آرسنال، إن أوروبا تريد تدمير الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار التصريحات التي أدلى بها تعقيباً على أزمة دوري السوبر الأوروبي.

ووصف فينجر البطولة المقترحة بالميتة، حيث لم يقبل فكرة تنفيذها نظراً لقوانينها الغريبة التي تتمثل في قتل المنافسة في الدوريات المحلية وخاصة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف: «الإنجليز لديهم أقوى بطولة دوري في العالم ومع ذلك يرغبون في تأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي التي ستدمر البريمييرليج بشكل تام».

وأكمل: «من الطبيعي أن تصل إلى المسابقات الكبرى عبر الأداء الجيد في الدوريات المحلية، أما إنهاء هذه العلاقة فلن تتقبله الجماهير لأنه أساس ثقافتنا».

ويعد الفرنسي فينجر من أبرز مدربي فريق آرسنال عبر التاريخ حيث قاده لنحو 21 عاما وتمكن من تحقيق بطولة الدوري الإنجليزي 3 مرات وبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات بالإضافة إلى بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا.