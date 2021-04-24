شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبرز مواجهته الأولى أمام البنك الأهلي علي موقعه الرسمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مساء بعد غد الإثنين، مباراة مهمة في مشواره نحو الاستمرار في صدارة الدوري الممتاز وذلك عندما يواجه البنك الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 17 من المسابقة على استاد القاهرة الدولي.

وتعد المباراة بين الفريقين هي الأولي بينهما على المستوى الرسمي، حيث لم يتقابل الزمالك مع البنك الأهلي من قبل، خاصة وأن البنك يعد هذا الموسم هو الأول له في الدوري ولم يسبق له أن واجه الزمالك في كأس مصر أيضًا.

يدخل الزمالك اللقاء وهو يتصدر قمة المسابقة برصيد 36 نقطة جمعها من 16 مباراة بعد الفوز في 11 مباراة والتعادل في في ثلاث مباريات وخسارة مباراتين واحرز 26 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف.

ونجح الزمالك في الفوز على كل من المقاولون العرب وسموحة وإنبي وطلائع الجيش والمصري والجونة والمقاصة والاتحاد السكندري والإسماعيلي وسيراميكا والإنتاج الحربي، وتعادل الأبيض مع بيراميدز وأسوان ووادي دجلة، وخسر من غزل المحلة والأهلي.

في المقابل فإن فريق البنك الأهلي الصاعد حديثًا للدوري يقبع في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة من الفوز في مباراتين والتعادل في ثماني مباريات وخسارة سبع مباريات، حيث خاص الفريق 17 مباراة حتى الآن، واحرز 14 هدفا ودخلت مرماه 20 هدفًا.