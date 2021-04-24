كاين: علمت بقرار إقالة مورينيو قبل دقائق من إعلانه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

كشف اللاعب هاري كاين أنه فوجئ بإقالة المدرب جوزيه مورينيو من قبل نادي ​توتنهام​، وعلم بالقرار قبل دقائق فقط من الإعلان عنه.



وقال كاين: "لقد فوجئت بإقالة مورينيو، سأكون صادقًا تمامًا. جئت في ذلك الصباح وربما اكتشفت ذلك قبل 5-10 دقائق من إعلانه".

وأضاف: "كان هناك الكثير من التركيز على نهائي كأس كاراباو والاستعداد لذلك، ولكن إنها كرة القدم. كنت هنا عندما تم طرد اثنين من المدربين، وكلاعب عليك التعامل معها. كانت لدي علاقة رائعة مع جوزيه، وأتمنى له كل التوفيق مهما كانت وظيفته التالية".