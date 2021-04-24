دورة برشلونة: تسيتسيباس إلى النهائي وينتظر نتيجة نادال 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

بلغ اللاعب اليوناني ​ستيفانوس تسيتسيباس​، المتوّج أخيرا بلقب مونتي كارلو للماسترز، نهائي ​دورة برشلونة الإسبانية​ لكرة المضرب، بفوزه على الإيطالي الشاب ​يانيك سينر​ 6-3 و6-3.



ويلتقي في النهائي الفائز بين المخضرم الإسباني رافاييل نادال الثالث عالميا والطامح للقبه الثاني عشر في كتالونيا ومواطنه بابلو كارينيو بوستا الثالث عشر واللذين يلتقيان في نصف النهائي الثاني.

وسبق أن التقى ستيفانوس تسيتسيباس وسينر مرتين سابقاً، كلاهما في دورة روما للماسترز حيث خرج اليوناني فائزًا عام 2019 قبل أن يرد الايطالي التحية في 2020.