الدوري الإسباني: التشي يخرج من منطقة الهبوط بفوز صعب على ليفانتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

ضمن منافسات الجولة 32 من ​الدوري الإسباني​ لكرة القدم، حقق فريق التشي فوزا صعبا على ​ليفانتي​ بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو.



استمرت المباراة بالتعادل السلبي 0-0 لمدة نصف ساعة، حتى نجح اللاعب لوكاس بويي في هز شباك فريق ليفانتي في الدقيقة 32، وانتهى الشوط الأول بتقدم التشي بهدف دون مقابل.

استمر الشوط الثاني بدون أي أهداف أخرى، وبهذا الفوز حصد التشي 3 نقاط مهمة ساعدته على الخروج من منطقة الهبوط برصيد 30 نقطة.