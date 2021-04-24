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الدوري الإسباني: التشي يخرج من منطقة الهبوط بفوز صعب على ليفانتي

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر : التشي يخرج من منطقة الهبوط بفوز صعب على ليفانتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

ضمن منافسات الجولة 32 من ​الدوري الإسباني​ لكرة القدم، حقق فريق التشي فوزا صعبا على ​ليفانتي​ بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو.

استمرت المباراة بالتعادل السلبي 0-0 لمدة نصف ساعة، حتى نجح اللاعب لوكاس بويي في هز شباك فريق ليفانتي في الدقيقة 32، وانتهى الشوط الأول بتقدم التشي بهدف دون مقابل.

استمر الشوط الثاني بدون أي أهداف أخرى، وبهذا الفوز حصد التشي 3 نقاط مهمة ساعدته على الخروج من منطقة الهبوط برصيد 30 نقطة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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