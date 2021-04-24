الدوري الإنجليزي: نيوكاسل يخطف التعادل في الدقائق الأخيرة من ليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

ضمن منافسات الجولة 33 من ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز، نجح فريق ​نيوكاسل​ يونايتد في خطف التعادل من حامل اللقب ليفربول في الثواني الأخيرة من المباراة التي جرت على ملعب أنفيلد.



افتتح التسجيل فريق الريدز عن طريق النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول، ليحرز التقدم منذ البداية.

واستمر تقدم فريق يورغن كلوب حتى الدقائق الأخيرة للمباراة، قبل أن يخطف اللاعب جو ويلوك هدف التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 90+5، ويحرم الريدز من 3 نقاط مهمة كانت لتساعده على الاقتراب من مراكز دوري الأبطال.