بيانيتش يغيب عن برشلونة وعودة ديمبيلي ونيتو 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

كشف ​رونالد كومان​، المدير الفني لبرشلونة، عن قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة ​فياريال​، غدًا الأحد، في إطار منافسات ​الدوري الاسباني​ والتي شهدت عودة الحارس نيتو والمهاجم عثمان ديمبيلي، بعد تعافي الثنائي من الإصابة، بينما يغيب البوسني ميرالم بيانيتش.



وفي بيان صادر عن النادي الكتالوني جاء فيه: "بيانيتش سيكون خارج قائمة الفريق، بسبب وجود وجع في ركبته اليمنى، عودته تعتمد على مدى تعافيه".

وتضم قائمة فريق برشلونة : تير شتيغن، دست، بيكيه، أراوخو، بوسكيتس، غريزمان، ميسي، ديمبيلي، ريكي بويغ، نيتو، لينغليت، بيدري، ترينكاو، جوردي ألبا، ماتيوس، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونغ، أومتيتي، جونيور فيربو، موريبا، مينغويزا، أرناو تيناس.