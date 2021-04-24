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بيانيتش يغيب عن برشلونة وعودة ديمبيلي ونيتو 

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيانيتش يغيب عن وعودة ديمبيلي ونيتو  والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

كشف ​رونالد كومان​، المدير الفني لبرشلونة، عن قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة ​فياريال​، غدًا الأحد، في إطار منافسات ​الدوري الاسباني​ والتي شهدت عودة الحارس نيتو والمهاجم عثمان ديمبيلي، بعد تعافي الثنائي من الإصابة، بينما يغيب البوسني ميرالم بيانيتش.

وفي بيان صادر عن النادي الكتالوني جاء فيه: "بيانيتش سيكون خارج قائمة الفريق، بسبب وجود وجع في ركبته اليمنى، عودته تعتمد على مدى تعافيه".

وتضم قائمة فريق برشلونة : تير شتيغن، دست، بيكيه، أراوخو، بوسكيتس، غريزمان، ، ديمبيلي، ريكي بويغ، نيتو، لينغليت، بيدري، ترينكاو، جوردي ألبا، ماتيوس، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونغ، أومتيتي، جونيور فيربو، موريبا، مينغويزا، أرناو تيناس.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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