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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيانيتش يغيب عن برشلونة وعودة ديمبيلي ونيتو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021
كشف رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، عن قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة فياريال، غدًا الأحد، في إطار منافسات الدوري الاسباني والتي شهدت عودة الحارس نيتو والمهاجم عثمان ديمبيلي، بعد تعافي الثنائي من الإصابة، بينما يغيب البوسني ميرالم بيانيتش.
وفي بيان صادر عن النادي الكتالوني جاء فيه: "بيانيتش سيكون خارج قائمة الفريق، بسبب وجود وجع في ركبته اليمنى، عودته تعتمد على مدى تعافيه".
وتضم قائمة فريق برشلونة : تير شتيغن، دست، بيكيه، أراوخو، بوسكيتس، غريزمان، ميسي، ديمبيلي، ريكي بويغ، نيتو، لينغليت، بيدري، ترينكاو، جوردي ألبا، ماتيوس، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونغ، أومتيتي، جونيور فيربو، موريبا، مينغويزا، أرناو تيناس.