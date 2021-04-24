الدوري الفرنسي: برست الى المركز ال13 بعد التفوق على سانت ايتيان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

تقدم نادي ستاد ​برست​ الى المركز ال 13 في ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد الفوز الذي حققه على حساب نادي سانت ايتيان بهدفين مقابل هدف واحد، حيث رفع برست رصيده من النقاط الى 40 نقطة مقابل تجمد رصيد سانت ايتيان عند النقطة 39، على الرغم من انتهاء النصف الاول بتقدم سانت ايتيان بهدف دون رد.

