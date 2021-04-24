- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري الفرنسي: برست الى المركز ال13 بعد التفوق على سانت ايتيان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021
تقدم نادي ستاد برست الى المركز ال 13 في ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد الفوز الذي حققه على حساب نادي سانت ايتيان بهدفين مقابل هدف واحد، حيث رفع برست رصيده من النقاط الى 40 نقطة مقابل تجمد رصيد سانت ايتيان عند النقطة 39، على الرغم من انتهاء النصف الاول بتقدم سانت ايتيان بهدف دون رد.
افتتح وهبي خزري التسجيل لسانت ايتيان عند الدقيقة 11 من عمر المباراة قبل ان ينجح لاعب نادي برست غايتان كاربونير من تسجيل هدفين لفريقه في الشوط الثاني عند الدقيقتين 66 و 79.