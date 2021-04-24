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هل قرر ميسي  التجديد مع برشلونة؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

اوضحت تقارير صحفية ان نجم برشلونة ليونيل ميسي ما زال بانتظار ان يقدم له عرضا جديدا من ادارة ناديه من اجل تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، ان البرغوت الارجنتيني ينتظر في الوقت الراهن عرضا من ادارة ​خوان لابورتا​ الجديدة لتجديد عقده، على الرغم من نيته في عدم اتخاذ اي قرار قبل نهاية الموسم وهو حاليا يفكر فقط في كيفية النجاح في تحقيق لقب الليغا رغم المنافسة المشتعلة بين البرسا اتلتيكو مدريد وريال مدريد

وأكدت الصحيفة، ان ميسي يهمه مشروع الفريق المستقبلي وقدرته على التعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل من اجل حصد لقب دوري الابطال وقد قيل ان الريئيس يضع امام خياراته التعاقد مع ​إيرلينغ هالاند​، مهاجم بوروسيا دورتموند، بغية اإقناع ميسي بالتجديد، رغم ان الامر سيكون صعبا في حال دخول كبار الدوري الانكليزي على خط الصفقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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