تواصل جديد بين برشلونة وغارسيا والمفاوضات ايجابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

اشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية الى ان المفاوضات بين نادي ​برشلونة​ ولاعب نادي مانشستر سيتي ​اريك غارسيا​ شهدت خرقاً، حيث بات التفاؤل السمة التي تطبع هذا المفاوضات باعتراف الطرفين.



واضافت الصحيفة ان اتصالاص جديداً بين برشلونة وغارسيا حصل نهار الخميس الماضي رسم علامات ايجابية لانتقال اللاعب الى الكامب نو مجاناً مع نهاية الموسم الحالي، حيث ينتهي عقد غارسيا في ملعب الاتحاد.

علماً ان اتصالاً كان قد سبق التواصل الاخير بين برشلونة وغارسيا اشار الى امكانية تخلي الفريق الكتالوني عن فكرة ضم اللاعب بسبب الازمة المالية، الا ان هذا الامر تبدل في الاتصال الاخير.