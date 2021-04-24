شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطلب تقريرًا عن إعارات الزمالك لتحديد موقفهم من العودة نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من جهازه المعاون إعداد تقريرًا مفصلاً عن كافة اللاعبين المعارين لأندية أخرى، من أجل تحديد موقفه من العودة للقلعة البيضاء فى نهاية الموسم الجارى.

ويرغب كارتيرون فى الوقوف على مستوى جميع اللاعبين المعارين مع فرقهم الحالية، وتحديد نسب مشاركتهم حتى يتمكن من اتخاذ القرار المناسب بإعادة البعض لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك أن كارتيرون تابع بعض اللاعبين عن قرب مثل الإيفوارى رزاق سيسيه المعار للاتحاد السكندرى، ومصطفى فتحى المعار لسموحة، وعمر السعيد المعار للجونة، وأبدى المدير الفنى اعجابه بمستوى الثلاثى، إلا إنه لم يقرر بشكل رسمى عودة أى منهما.

وينتظر كارتيرون اقتراب نهاية الموسم حتى يتمكن من اتخاذ القرار الصحيح بعودة أى لاعب من المعارين، وذلك بعدما يكن قد منح جميع العناصر المتواجدة فى الفريق حاليًا فرصة المشاركة ليتمكن من تقييمهم.

واستقر المدير الفني على تطبيق سياسة التدوير في التشكيل الأساسي لفريقه خلال المباريات المقبلة، لذا ستشهد التشكيلة البيضاء إجراء بعض التعديلات في المواجهات القادمة.

كارتريون بدأ فى تطبيق سياسة التدوير فى مواجهة الإنتاج الحربى الأخيرة والتى شهدت عدد من اللاعبين الذين لم يكون لهم دور أساسى فى التشكيل بالفترة الماضية، حيث يرغب المدير الفنى فى التغلب على ضغط المباريات خاصة أن الفريق سيخوض لقاء كل ثلاثة أيام تقريبا وسيكون هناك إجهاد في حالة مشاركة مجموعة معينة بصفة مستمرة.