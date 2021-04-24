شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يلغى المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك 99 ويتقاسمان البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة على إلغاء المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك مواليد 99 على أن يصدر القرار بشكل رسمى بعد نهاية شهر رمضان المعظم.

ويأتي قرار اللجنة التى تدير الجبلاية للخروج من المأزق الحالي بعد رفض لجنة التظلمات وقف عقوبات لاعبى الزمالك مواليد 99 ، لذا استقرت اللجنة على إلغاء المباراة الفاصلة علي أن يتقاسم الفريقان لقب بطولة مواليد 99 هذا الموسم، وكان من المقرر إقامة المباراة 20 إبريل الجارى قبل تأجيلها لأجل غير مسمى.

وشهدت المباراة التى جمعت الفريقين فى ختام المسابقة واقعة غريبة بعدما احتفل الفريقان بالفوز بالبطولة، فى ظل عدم وجود لائحة واضحة للمسابقة من قبل اتحاد الكرة، حيث احتفل الأهلى باعتباره الفائز على أساس المواجهات المباشرة، بينما احتفل الزمالك باعتباره الأكثر تهديفا فى البطولة.