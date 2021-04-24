شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: الأهلي يفاوض حسام حسن وأتمنى انتقاله للمارد الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أنه مهاجمه حسام حسن يمتلك عرضاً سعودياً وآخر إماراتياً، كاشفاً رغبته أن يرتدى اللاعب قميص الأهلى. وقال فرج عامر في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، "أتمنى أن يرتدى حسام حسن قميص الأهلى فهو لاعب مميز".

وأضاف رئيس سموحة، "حسام حسن يثق في ويعتبرنى والده، واللاعب يمتلك عرضاً سعودياً وآخر إماراتياً ولو جاء له عرض من الزمالك سندرسه ولكن أتمنى أن يلعب للأهلى "، وأكمل فرج عامر :" مفاوضات الأهلى والزمالك مع حسام حسن لاتزال جارية فهو مهاجم متميز للغاية".