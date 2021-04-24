شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وإنبي الليلة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الأهلى مباراة الفريق الليلة أمام إنبى فى الدورى، ويرغب المارد الأحمر فى الفوز الليلة لتجاوز صدمة الهزيمة المفاجئة من سموحة فى المباراة الماضية، والتى حرمت الفريق الأحمر من اعتلاء صدارة الدوري، ويبحث تجاوز تلك المباراة من خلال تصحيح الوضع فى مباراة الليلة ضد إنبى من أجل استغلال مؤجلاته فى التربع على قمة الدوري.

ونرصد فى السطور التالية أهم المعلومات الخاصة بمباراة الليلة وإلى التفاصيل:

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلى وإنبى؟

ج: الأهلى يلعب مع إنبى فى التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد بتروسبتورت فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ13 لبطولة الدورى المصري.

س: ما هى القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وإنبي؟

ج: قناة أون تايم سبورت تنقل مباراة الأهلى وإنبى الليلة مع وجود استوديو تحليلى للمباراة.

س: من هو حكم مباراة الليلة؟

ج: أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة مباراة الأهلى وإنبى إلى الحكم الدولى محمود عاشور، يعاونه أحمد صلاح ووائل شعبان.

س: ما هو ترتيب الأهلى وإنبى فى الدورى قبل لقاء الليلة؟

ج: يدخل الأهلى مواجهة إنبى وفى جعبته 30 نقطة جمعها من 13 مواجهة بعدما حقق الفوز فى 9 مباريات على حساب فرق "مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد -سيراميكا - الإنتاج الحربى - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلى - الزمالك ".

وتعادل فى 3 مواجهات أمام " وادى دجلة - البنك الأهلى - بيراميدز " وتلقى هزيمة واحده أمام إنبى.

ويعتبر الأهلى صاحب أقوى خط هجوم فى الدورى بعدما نجح لاعبوه فى زيارة شباك المنافسين خلال 13 مباراة فى 26 مناسبة وكذلك صاحب أقوى خط دفاع بعدما استقبلت شباكه 8 أهداف .

فيما يدخل إنبى مواجهة اليوم وفى رصيده 24 نقطة جمعها من 17 مباراة بعدما حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 6 مباريات وخسر فى 5 مباريات سجل لاعبوه 19 هدف واستقبلت شباكه 18 هدف.