شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف سيد عبد الحفيظ مباراة واحدة وتغريمه 50 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه لنزوله إلى الملعب بعد نهاية مباراة فريقه أمام سموحة للاعتراض رغم إيقافه، وغرامة مالية 20 ألف جنيه على المدير الفني لنادى سموحة لعدم حضوره المؤتمر الصحفي بعد المباراة.
وكشف مسئولو اتحاد الكرة عن حديث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، مع محمد الصباحي حكم الساحة عقب لقاء الاحمر مع سموحة بالدوري.
وقال مسئولو اتحاد الكرة، إن عبد الحفيظ قال للصباحي: "حلوة الجرأة دي مش بتظهر إلا أدامنا احنا بس"، وهو ما دفع الحكم لمنحه إنذار للاعتراض.
كان سموحة نجح في الفوز على الأهلي بنتيجة 2/1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأهلي وي السلام ضمن مؤجلات الأسبوع الـ11 للدوري.