شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف سيد عبد الحفيظ مباراة واحدة وتغريمه 50 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه لنزوله إلى الملعب بعد نهاية مباراة فريقه أمام سموحة للاعتراض رغم إيقافه، وغرامة مالية 20 ألف جنيه على المدير الفني لنادى سموحة لعدم حضوره المؤتمر الصحفي بعد المباراة.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة عن حديث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، مع محمد الصباحي حكم الساحة عقب لقاء الاحمر مع سموحة بالدوري.

وقال مسئولو اتحاد الكرة، إن عبد الحفيظ قال للصباحي: "حلوة الجرأة دي مش بتظهر إلا أدامنا احنا بس"، وهو ما دفع الحكم لمنحه إنذار للاعتراض.

كان سموحة نجح في الفوز على الأهلي بنتيجة 2/1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأهلي وي السلام ضمن مؤجلات الأسبوع الـ11 للدوري.