شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. إيقاف محمد طلعت مهاجم الإنتاج 4 مباريات بعد البصق على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف محمد طلعت، لاعب الإنتاج الحربي، 4 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه لما بدر منه تجاه الجهاز الفني لنادي الزمالك خلال لقاء الفريقين معا ضمن مسابقة الدوري الممتاز .

كما تقرر إيقاف عامل غرفة الملابس مباراة واحدة وغرامة مالية 20 ألف جنيه، وايقاف محمد عبد الغني لاعب الزمالك مباراة واحدة لطرده أثناء المباراة.

كما قررت المسابقات ايقاف ابراهيم رجب عبد المنعم ومسعد عوض لاعبي وادي دجلة وحسن محمد شاهين لاعب المقاولون مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم لما بدر منهم بعد نهاية مباراة المقاولون ووادي دجلة.