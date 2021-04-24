شكرا لقرائتكم خبر عن هدف +90.. محمد صلاح ينقذ المنتخب من السقوط أمام نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأهداف تنتزع الآهات من الجماهير، سواء فى المدرجات أو أمام شاشات التليفزيون، والتى ينتظرها الجمهور طوال الـ90 دقيقة ليفرح بفوز فريقه أو تتويجه ببطولة أو التأهل للدور المقبل، أياً كان الهدف فهو الحلم المنتظر فما بالك بهدف +90 وهو ما نستعرضه طوال أيام شهر رمضان المبارك على ”الخليج 365”.

هدف اليوم أحرزه الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، مع منتخب مصر فى شباك نيجيريا فى الوقت القاتل، فى إطار تصفيات أمام أفريقيا 2017.

فى 25 مارس 2016، تعادل الفراعنة مع النسور فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا التى أقيمت فى الجابون، مطلع 2017 ووصل الفراعنة للمباراة النهائية وخسروا اللقب لصالح الكاميرون بهدفين مقابل هدف.

سجل محمد صلاح هدفا حاسما فى شباك نيجيريا بالدقيقة 90 مستغلا تمريرة رائعة من رمضان صبحى لينفرد بالمرمى ويسجل هدف التعادل، قبل أن يفوز فى الإياب ويقصى نيجيريا.

وكان المنتخب المصرى قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من: أحمد الشناوى وعمر جابر وحمادة طلبة ورامى ربيعة وأحمد حجازى وإبراهيم صلاح ومحمد الننى ومحمد صلاح وعبد الله السعيد ومحمود تريزيجيه وأحمد حسن كوكا.

ونجحت مصر فى تصدر المجموعة السابعة على حساب نيجيريا وتنزانيا، بعد اعتذار تشاد عن استكمال التصفيات، بسبب الظروف المادية التى يمر بها اتحاد كرة القدم التشادى.