شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعالج أخطاء دفاع الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسات منفردة مع مدافعى الفريق لمعالجة الأخطاء التى يقعون فيها قبل مواجهة البنك الأهلى فى مسابقة الدورى.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي المقررة إقامتها الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري.

ويحرص كارتيرون وجهازه المعاون على معالجة الأخطاء الدفاعية التى يقع فيها لاعبى الفريق والخاصة بالتمركز وغلق المساحات أمام مهاجمى المنافس ومنعه من دخول منطقة الجزاء.

كما يمنح المدير الفنى بعض التعليمات للاعبى خط الوسط فى الارتداد الدفاعى والعمل على منع أى هجمة خطرة على مرمى الزمالك، وحرمان المنافس من الوصول إلى المرمى.

ويعقد كارتيرون جلسة مع اللاعبين على هامش مران اليوم، السبت، للتأكيد على أهمية مواصلة الانتصارات فى المباريات المقبلة، للمنافسة بقوة على لقب الدوري واستغلال خسارة الأهلي لمباراة سموحة فى الجولة الأخيرة، مما يزيد من فرص الأبيض بشرط مواصلة مسيرة الانتصارات موجهًا الشكر للاعبين على الأداء والنتيجة أمام الإنتاج الحربي.