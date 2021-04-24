شكرا لقرائتكم خبر عن 1350 مشاركا فى المشروع القومى للأيتام خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة الشباب والرياضة تزامناً مع شهر رمضان الكريم فاعليات المشروع القومى للأيتام، والذى يتضمن عدداً من الأنشطة الرياضية والترويحية والثقافية والكشفية للفئات الأولى بالرعاية "الأيتام" تحت شعار "ها أنا أحقق ذاتي" وذلك على مستوى 27 مركز لتنمية مهارات الأيتام بمحافظات جمهورية مصر العربية.

يأتى ذلك ضمن توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتقديم الرعاية اللازمة للفئات الأكثر احتياجاً ورفع الانتماء لدى أفراد المجتمع، بالإضافة إلى اهتمام الدولة بجميع فئات الشعب والوصول بالخدمات والأنشطة الرياضية لجميع المواطنين وتأكيداً على حق جميع المواطنين ممارسة الرياضة وهو ما كفله الدستور، بالإضافة إلى استثمار أوقات الفراغ لدى جميع أفراد المجتمع من خلال مجموعة من الأنشطة الهادفة .

ويشارك فى فعاليات المرحلة الأولى من المشروع القومى 1350 مشاركا من للفئات العمرية من 8 إلى 18 سنة وذلك بملاعب الأندية، ومراكز الشباب، ودور الرعاية بجميع المحافظات المصرية فى أنشطة رياضية تتضمن كرة قدم، كرة يد، كرة طائرة، تنس طاولة مع بعض الأنشطة الكشفية، كما تتضمن الفاعليات ندوات ثقافية ودينية تتضمن التوعية بمخاطر الإرهاب، ومفاهيم الولاء والانتماء للوطن، ومفاهيم الدين الصحيح وذلك تزامناً مع شهر رمضان الكريم.

وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع تنفيذ لقاءات ترويحية بمحافظة الأقصر وأسوان خلال الشهر الجارى ضمن برنامج قطار الشباب مبادرة " اعرف بلدك " ويشارك فيه 600 مشارك من الفئات المتميزة على مستوى الجمهورية .