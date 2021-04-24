شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى تأسيس الأهلى.. هل تعلم نتيجة أول مباراة أفريقية للمارد الأحمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الملايين من الأهلاوية اليوم، السبت، بمرور 114 عاماً على تأسيس النادى، وهو الحدث الأهم لملايين الأهلاوية فى مصر وخارجها، وحقق النادى الأهلى مسيرة رائعة من الانتصارات والبطولات المحلية والقارية وبعدما تفوق الأحمر قارياً استحق الحصول على لقب نادى القرن فى أفريقيا.

وبمناسبة الاحتفال بهذه الذكرى، نسترجع ظهور الأهلى على ساحة كرة القدم الأفريقية للمرة الأولى، وكان هذا من خلال دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم عام 1976 وفى يوم 29 مايو كانت أولى مواجهاتة الأفريقية أمام نادى مولودية الجزائر فى دورالـ32 وخسر ذهاباً بالجزائر بثلاثة أهداف نظيفة، وفى القاهرة فاز بهدف وحيد وكان أول هدف للنادى الأهلى فى بطولات الأندية الأفريقية يوم 11 يونيو وأحرزه محمود الخطيب وودع الأهلى البطولة مبكراً.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، هي: 37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 9 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتُوج بالسوبر الأفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، وحقق لقبا وحيدا بكأس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ21 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلي بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى تُوج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق آنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معا هذا الموسم 2019 -2020، حيث نجح الأهلي فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.