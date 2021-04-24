شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ندى وليد لاعبة الطائرة: حلمى أكون إعلامية وهوايتى السباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "ندى موليد"، لاعبة فريق الكرة الطائرة السابقة بالنادى الأهلى والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب كما إنها أيضا تمارس ألعاب القوى وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

السباحة

المكرونة

نجمى المفضل فى الكرة الطائرة والدتى نجلاء فوزى اللاعبة السابقة.

مش بحب مطرب محدد بسمع كله

إعلامية

بتجاهل الموقف

معنديش حد معين برضو.

الكاجوال أكتر

مش شرط يكون رياضى لكن يحافظ على صحته