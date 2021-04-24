شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ندى وليد لاعبة الطائرة: حلمى أكون إعلامية وهوايتى السباحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "ندى موليد"، لاعبة فريق الكرة الطائرة السابقة بالنادى الأهلى والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب كما إنها أيضا تمارس ألعاب القوى وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
السباحة
ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
المكرونة
من نجمك المفضل؟
نجمى المفضل فى الكرة الطائرة والدتى نجلاء فوزى اللاعبة السابقة.
من مطربك المفضل؟
مش بحب مطرب محدد بسمع كله
لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه؟
إعلامية
لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟
بتجاهل الموقف
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟
معنديش حد معين برضو.
بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟
الكاجوال أكتر
تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟
مش شرط يكون رياضى لكن يحافظ على صحته