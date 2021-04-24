ليفربول لم يقبل هدية "VAR" ليتعادل نيوكاسل في سيناريو مثير بالبريميرليج (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

شهدت الدقائق الأخيرة من أحداث مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، أحداثاً مثيرة.

وخطف فريق نيوكاسل تعادلاً قاتلاً في الدقيقة 90+5 من عمر المباراة، بهدف سجله جو ويلوك.

وبدأت الإثارة عندما استطاع كالوم ويلسون أن يسجل هدف التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 90+3، ولكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الهدف بداعي وجود لمسة يد على مهاجم فريق نيوكاسل.

ولكن بعد أن ساعدت تقنية الفيديو ليفربول وحرمت نيوكاسل من هدف، تمكن جو ويلوك من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 90+5 بسبب الأخطاء الدفاعية في ليفربول، وذلك بعدما مرر دوايت جايل الكرة برأسه لويلوك الذي سدد الكرة مباشرة لتسكن شباك أليسون حارس ليفربول.

جدير بالذكر أن محمد صلاح لاعب ليفربول، سجل هدف الريدز في اللقاء بعد مرور 3 دقائق فقط من بداية المباراة.