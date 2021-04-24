فرج عامر: حسام حسن يشعر بالظلم.. أتمنى أن ينتقل للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إنه يتمنى انتقال مهاجم الفريق إلى النادي الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب يشعر ببعض الظلم.

وأضاف فرج عامر من خلال تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: "حسام حسن محل اهتمام من جانب عدد من الأندية لكن لا يوجد أي أمور رسمية في الوقت الحالي، الزمالك وبيراميدز بالإضافة إلى الأهلي."

وأكمل: "طبعا نحن في وسط الموسم والأندية لا تتحدث عن هذه الأمور في الوقت الحالي، لكن عندما تسألني عن رأيي أتمنى أن ينتقل حسام حسن إلى النادي الأهلي، الجميع شاهد عندما ناصر ماهر كان يصنع له كان يسجل أهدافًا رائعة."

وشدد عامر أن حسام حسن يشعر ببعض الظلم قائلا: "أفضل أن أصمت، حسام حسن لا يشارك في المنتخب لأنه من سموحة كما كان يحدث مع أيمن أشرف ومن قبله محمد أبو جبل، حسام حسن لاعب لديه إمكانيات كبيرة."

وعن عودة ناصر ماهر قال: "إذا لم يحصل على فرصة مع النادي الأهلي بشكل كافي أتمنى أن يعود من جديد للنادي الأهلي."

وحسم فريق سموحة مباراة الأهلي المؤجلة من الجولة الـ11 بالفوز بهدفين مقابل هدف، وقبل هذه المباراة شبه فرج عامر المباراة بأنها مثل مواجهة بين سيرينا ويليامز وشقيقتها فينوس ويليامز.

واختتم: "كنت أحلم بالفوز على الأهلي كما فازت سيرينا على فينوس."