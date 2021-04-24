المسابقات تقرر إيقاف محمد طلعت 4 مباريات.. وتعاقب عبدالحفيظ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف محمد طلعت مهاجم الإنتاج الحربي 4 مباريات وتغريمه مالياً، بجانب معاقبة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.

وكان مصدر قد صرح ليلا كورة في وقت سابق، أن تقرير حكم مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، تضمن أن محمد طلعت تم طرده عقب استبداله بسبب سلوك غير رياضي.

وشهد لقاء الزمالك والإنتاج الحربي التي انتهت بفوز الزمالك 2-0، قد شهدت أزمة اثناء خروج محمد طلعت من الملعب، حيث دخل في مشادة مع بعض أفراد دكة الزمالك وقام بالبصق بعد ذلك.

واعتذر محمد طلعت في وسائل الإعلام وأكد أن لم يكن يقصد الزمالك وإشارته كانت لأشرف بنشرقي.

وقامت لجنة المسابقات بمعاقبة الثنائي، سيد عبدالحفيظ وأحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة على هامش مباراة الفريقين والتي انتهت بفوز سموحة 2-1.

وأصدر اتحاد الكرة عبر صفحته الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قرارات لجنة المسابقات على النحو التالي:

- إيقاف محمد طلعت لاعب الإنتاج الحربي 4 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه لما بدر منه تجاه الجهاز الفني لنادي الزمالك، وإيقاف عامل غرفة الملابس مباراة واحدة وغرامة مالية 20 ألف جنيه.

- إيقاف محمد عبد الغني لاعب الزمالك مباراة واحدة لطرده أثناء المباراة.

- إيقاف ابراهيم رجب عبد المنعم ومسعد عوض لاعبي وادي دجلة وحسن محمد شاهين لاعب المقاولون مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم لما بدر منهم بعد نهاية مباراة الفريقين.

- إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه لنزوله إلى الملعب بعد نهاية مباراة فريقه أمام سموحة للاعتراض رغم ايقافه.

- تغريم أحمد سامي المدير الفني لسموحة 20 ألف جنيه بسبب عدم حضور المؤتمر الصحفي.