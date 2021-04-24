مدربهم السابق: هناك من اختلق الأزمات لحراس الزمالك.. والظروف لم تساعد عواد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد عمرو عبدالسلام مدرب حراس مرمى نادي الزمالك السابق، أنه كان هناك حملة منظمة ضد حراس الفريق، مشيراً الى أن الظروف لم تساعد محمد عواد.

وشهدت الفترة الأخيرة ظهور مسؤولي نادي الزمالك للحديث عن أزمة محمد عواد وطلبه الرحيل عن نادي الزمالك.

وقال عمرو عبدالسلام في تصريحات لبرنامج "BE ONTIME" عبر قناة "ONTIME SPORTS" "خلال فترة عملي لم أجد من ثلاثي حراس الزمالك سوى الالتزام والانضباط والتدرب بقوة، الجميع كان يرغب في المشاركة بالتأكيد، هناك عوامل كثيرة تسببت في حدوث بلبلة بينهم، وأصبح التركيز على أمور خارجية، إن شاء الله فترة وتنتهي".

وتابع "من أسباب قوة نادي الزمالك في السنوات الأخيرة كانت حراسة المرمى، لا أحب الحديث عن نظريات المؤامرة، لكن هناك عوامل داخلية وخارجية سبب ما يحدث بين حراس الزمالك، كانت تحدث أمور بسيطة، لكن نجد الإعلام يقوم بتضخيم الأمر وكأننا نذهب كل يوم للمران ونتعارك وهذا لم يكن يحدث".

وأضاف "ما اقصده بالعوامل الخارجية التي تؤثر على الحراس قد يكون هناك رغبة لدى البعض في الحصول على حراس مرمى الزمالك، والعوامل الداخلية هنا أقصد أن هناك من أراد الاصطياد في الماء العكر لهز استقرار الفريق".

وشدد "الظروف لم تساعد محمد عواد في الزمالك خلال الفترة الأخيرة، تدرب معي لمدة موسم ونصف الموسم، حارس مميز، لا اعتقد أنه سوف مستمر في الزمالك بسبب الأموال فقط، هو كان يريد اثبات نفسه واللعب أساسياً".

وعن فكرة تواجد 3 حراس كبار في الفريق أجاب "بمثابة سلاح ذو حدين، سيكون هناك اطمئنان على الفريق حال هناك رغبة في الاستعانة بأي حارس ستجد أن مستواه 100% وجاهز، لكن أيضاً كل حارس يكون له طموح وهذا يسبب ضغط على المدرب والحراس، من وجهة نظري الأفضل تواجد 2 حراس كبار وحارس شاب".

واختتم "كان هناك حملة منظمة تجاه حراس مرمى الزمالك، عندما يشارك أبوجبل، يتم السؤال لماذا لم يشارك جنش أو عواد، عندما يلعب جنش تجد السؤال عن عدم لعب أبوجبل وعواد، نفس الأشخاص كانوا يتحدثون عن الأمر وعكسه، كنت مندهشاً مما يحدث، كان يتم الحديث عن "خناقات" في الملعب، ولم يكن يحدث هذا، الأمر في الأول كان يتم تداوله على السوشيال ميديا، بعد ذلك وجدناه في القنوات، الأمر كان غير طبيعي".