ينتظر مشاركة تاريخية .. من هو "ميدو" وجه موسيماني الجديد أمام إنبي؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة فريقه لمباراة إنبي التي تقام مساء اليوم السبت، ضمن الجولة المؤجلة من حسابات الأسبوع الـ13 بمسابقة دوري we المصري.

وشهدت قائمة الأهلي تواجد محمد حسام الشهير بـ "ميدو" للمرة الأولى في تاريخه فمن هو وجه موسيماني الجديد؟

- محمد حسام النجار "ميدو" يبلغ من العمر 21 عام حيث إنه من مواليد 12-1- 2000 ويلعب لفريق الشباب بالنادي الأهلي ومنتخب الشباب مواليد 2000.

- يشغل مركز قلب الدفاع ويلعب بقدمه اليمني ويبلغ طوله 187 سم ووزنه 80 كجم .

- ضمه موسيماني لغياب خط دفاعه بالكامل في مقدمتهم : المغربي بدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود متولي ليتبق فقط رامي ربيعة والعائد سعد سمير وأحمد رمضان "بيكهام".

- أقترب بنسبة كبيرة من الدخول في القائمة النهائية التي تضم 18 لاعب حيث ضمه موسيماني في قائمة مبدئية مكونة من 21 لاعباً.

- كان ميدو بعيداً عن الفريق الأول لوجود محمد عبد المنعم مدافع فريق 99 قبل اعارته لسموحة واستعارة النادي الأحمر لمدافع سيراميكا كيلوباترا محمد ناصر.