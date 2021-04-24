نيوكاسل يضرب ليلة صلاح التاريخية بهدق قاتل يزيد من معاناة ليفربول بالبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

خطف نادي نيوكاسل يونايتد، تعادلاً قاتلاً من ليفربول بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم النجم المصري محمد صلاح للريدز في الدقيقة 3 من عمر المباراة، بعد تسديدة قوية من داخل منقطة الجزاء ليصبح الملك المصري بهذا الهدف التاريخي أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20+ هدفا في ٣ مواسم بالدوري الإنجليزي.

وسجل جو ويلوك هدف التعادل في الدقيقة 90+5 من عمر اللقاء.

واحتل ليفربول المركز السادس بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 54 نقطة، بينما أصبح رصيد نيوكاسل 36 نقطة في المركز الخامس عشر.

تقدم ليفربول مبكراً بعد مرور 3 دقائق فقط من عمر اللقاء، بعدما لعب ساديو ماني كرة عرضية من الجبهة اليسرى، لتصل إلى محمد صلاح الذي استلم الكرة ببراعة وقام بالدوران حول مدافع نيوكاسل، قبل أن يطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتسكن شباك حارس نيوكاسل ويعلن تقدم ليفربول في اللقاء.

وأنقذ أليسون حارس مرمى ليفربول مرماه من هدف مؤكد في الدقيقة 20 من زمن اللقاء، بعدما تحرك شون لونجستاف خلف مدافعي ليفربول وانفرد على إثره بالمرمى وسدد كرة أرضية قوية تصدى لها أليسون ببراعة. وكاد ليفربول أن يعزز تقدمه في الدقيقة 27 من عمر اللقاء، بعدما انطلق محمد صلاح من الجهة اليمنى وقام بإرسال كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ساديو ماني بتسديدة مباشرة، ولكن الكرة اصطدمت بأحد مدافعي نيوكاسل ومرت إلى جوار القائم الأيمن للمرمى إلى ركلة ركنية. وعاد ليفربول ليهدد مرمى نيوكاسل، بعدما استغل صلاح خطأ من الدفاع ليخطف الكرة ويمررها إلى ماني الذي سددها ليتصدى لها المدافع قبل أن ترتد إلى جوتا الذي سدد الكرة بدوره لكن تمر بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 29. وأهدر محمد صلاح انفراد تام بحارس مرمى نيوكاسل في الدقيقة 36 من عمر اللقاء، بعد تمريرة رائعة من فيرمينو، ولكن تسديدة صلاح أوقفها دوبرافكا حارس نيوكاسل ببراعة. وواصل لاعبو ليفربول مسلسل إهدار الفرص، بعد أن مرر محمد صلاح تمريرة بينية رائعة وصلت لساديو ماني المنفرد تماما بالمرمى، ولكنه حاول مراوغة الحارس قبل التسديد لكن دوبرافكا تمكن من استخلاص الكرة وإنقاذ مرماه من هدف محقق في الدقيقة 40.

وكاد نيوكاسل أن يعادل النتيجة عن طريق جويلينتون الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها أليسون وأبعد الخطورة عن مرماه في الدقيقة 55. وواصل دوبرافكا حارس نيوكاسل تألقه، بعدما أنقذ فرصة هدف محقق لليفربول بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء لتصل الكرة لروبيرتو فيرمينو في مواجهة المرمى ليسدد كرة مباشرة تصدى لها الحارس ببراعة. وعاد صلاح ليهدر فرصة جديدة لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 73، بعد عدة تمريرات بينه وبين ماني، لتصل الكرة للنجم المصري الذي سدد كرة قوية ولكن كرته مرت بجوار القائم.

وكان كالوم ويلسون مهاجم نيوكاسل سجل هدفاً في الدقيقة 90+3، ولكن تم إلغاؤه بعد الرجوع لتقنية الفيديو، لوجود لمسة يد على المهاجم قبل أن يدرك ويلوك التعادل.