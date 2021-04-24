فيديو | شاهد اهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الانجليزي، ضمن مباريات اليوم السبت 24-4-2021، لحساب الجولة 33.
وتقدم محمد صلاح في النتيجة لفريق ليفربول عند الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الأول، بتسديدة يساريه رائعة من داخل منطقة الجزاء.
وأرسل ساديو ماني عرضية من الجهة اليسرى حاول مدافع نيوكاسل إبعادها بالرأس ولكن وصلت إلى محمد صلاح داخل المنطقة ليروضها بيسراه ويطلق تسديدة قوية في شباك مارتين دوبرافكا.
وبهذا الهدف أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفًا في الدوري الانجليزي في ثلاث مواسم.
وسجل محمد صلاح 32 هدفًا في موسم 2017/18، 22 في موسم 2018/19، 19 في موسم 2019/20، 20 هدفًا حتى الآن في موسم 2020/21.
فيديو اهداف ليفربول ونيوكاسل
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