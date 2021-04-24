يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد في الدوري الانجليزي، ضمن مباريات اليوم السبت 24-4-2021، لحساب الجولة 33.

يستقبل وست هام يونايتد فريق تشيلسي على ملعب لندن الأولمبي، في ديربي لندن، ضمن الجولة 33 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وخسر وست هام يونايتد في الجولة الماضية امام نيوكاسل يونايتد بنتيجة (3-2)، ليتراجع إلى الخامس، وسيسعى للعودة إلى سكة الانتصارات اليوم من بوابة تشيلسي من أجل الدخول في المربع الذهبي من جديد.

وتعرض وست هام يونايتد لخسارة واحدة فقط في الدوري الانجليزي هذا الموسم بعد أن سجل الهدف الأول، وكانت أمام مانشستر يونايتد، في حين فاز في 9 مباريات افتتح فيها التسجيل وتعادل في مباراتين.

على الجهة المقابلة، فشل تشيلسي في استغلال تعثر وست هام يونايتد في الجولة الماضية، بعدما وقع في فخ التعادل مع برايتون، ليكتفي بالتساوي في النقاط مع الهامرز.

ويتواجد تشيلسي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الانجليزي وفي رصيده 55 نقطة، وبفارق الأهداف عن خصمه اليوم وست هام يونايتد الذي يقبع في المركز الخامس.

وحافظ تشيلسي على نظافة شباكه 15 مرة في 20 مباراة تنافسية تحت قيادة توماس توخيل ولم تستقبل شباكه أي هدف قبل الدقيقة (30)، وبشكل مثير للإعجاب، لم يخسر البلوز أيًا من مبارياته الست خارج ملعبه في الدوري الانجليزي منذ توليه المسؤولية في يناير (فاز في 4 مباريات، وتعادل مرتين).

بث مباشر تشيلسي ووست هام يونايتد

ويذاع لقاء تشيلسي ووست هام يونايتد على قناة بي إن سبورتس بريميوم 2، بصوت المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات”، كما ينقل على قناة سبورت تي في 2 البرتغالية.

ويدير مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد، الحكم الإنجليزي “كريستوفر كافانا”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 20:30 بتوقيت الإمارات.