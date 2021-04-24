فيديو | شاهد هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول ونيوكاسل «الدوري الانجليزي»

شاهد فيديو هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الانجليزي، ضمن مباريات اليوم 24-4-2021، لحساب الجولة 33.

وتقدم محمد صلاح في النتيجة لفريق ليفربول عند الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الأول، بتسديدة يساريه رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وأرسل ساديو ماني عرضية من الجهة اليسرى حاول مدافع نيوكاسل إبعادها بالرأس ولكن وصلت إلى محمد صلاح داخل المنطقة ليروضها بيسراه ويطلق تسديدة قوية في شباك مارتين دوبرافكا.

وبهذا الهدف أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفًا في الدوري الانجليزي في ثلاث مواسم.

وسجل محمد صلاح 32 هدفًا في موسم 2017/18، 22 في موسم 2018/19، 19 في موسم 2019/20، 20 هدفًا حتى الآن في موسم 2020/21.

ويخوض محمد صلاح وساديو ماني مباراة نيوكاسل وهما صائمان، حيث اليوم 12 من شهر رمضان، ويحين موعد الإفطار في إنجلترا في تمام الساعة 8:45 بتوقيت لندن، أي بعد أكثر من 7 ساعات.

هدف صلاح في نيوكاسل