عاجل | تشكيلة ليفربول الاساسية امام نيوكاسل في الدوري الانجليزي «رباعي هجومي»

أعلن يورجن كلوب تشكيلة ليفربول الاساسية امام نيوكاسل في الدوري الانجليزي، ضمن مباريات اليوم 24-4-2021، لحساب الجولة 33.
وتشهد تشكيلة ليفربول الاساسية امام نيوكاسل تواجد الرباعي الهجومي، محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو، وديوجو جوتا، وسيلعب يورجن كلوب بثنائي في خط الوسط.
أما في خط الدفاع، عاد فابينيو لمرافقة أوزان كاباك بدلًا من ناثانيل فيليبس، وسيشغل ألكسندر أرنولد الرواق الأيمن، وكالعادة سيلعب روبيرتسون على الجهة اليسرى.
ويذاع لقاء ليفربول ونيوكاسل يوناتيد على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.
ويدير لقاء ليفربول ونيوكاسل يونايتد، الحكم الإنجليزي “أندريه مارينر”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية، 15:30 بتوقيت الإمارات.
تشكيلة ليفربول الاساسية
أليسون بيكر
ألكسندر أرنولد – فابينيو – أوزان كاباك – روبيرتسون
تياجو ألكانتارا – جورجينو فينالدوم
ساديو ماني – محمد صلاح – ديوجو جوتا – روبرتو فيرمينو
تشكيلة نيوكاسل الاساسية
مارتين دوبرافكا – يعقوب مارفي – فيديريكو فيرنانديز – كلارك – بول دوميت – مات ريتشي – جونجو شيلفي – سيان لونجستاف – ميجيل ألميرون – آلان ماكسمين – ويلينتون.
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