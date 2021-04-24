الامارات | سيتي يخطف خليفة نيمار من ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي يخطف خليفة نيمار من ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مانشستر سيتي متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إنه توصل لاتفاق للتعاقد مع المهاجم البرازيلي الشاب كايكي لاعب فلومينيسي البرازيلي.

وبناء على الاتفاق سيبقى كايكي (17 عاما) في صفوف فريقه الحالي حتى نهاية الموسم الحالي.

ويقارن كثيرون كايكي بمواطنه نيمار نجم باريس سان جيرمان بطل دوري فرنسا كما أنه كان هدفا لليفربول بطل انجلترا وشاختار دونيتسك الأوكراني.

وأحرز كايكي هدفين في ثماني مباريات خاضها مع فلومينيسي في البطولة المحلية للولاية كما شارك مع الفريق في مباراته في كأس ليبرتادرويس أمام ريفر بليت الأرجنتيني الأسبوع الماضي.

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