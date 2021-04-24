شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول ونيوكاسل مباشر .. محمد صلاح يضع الريدز في المقدمة خلال الشوط الأول (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول بين فريق ليفربول ونيوكاسل يونايتد المقام على أرض ملعب أنفليد ضمن منافاسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإنجليزي بتقدم الريدز بهدف دون رد سجله محمد صلاح عند الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.

وجاء هدف محمد صلاح بعدما استقبل الكرة العرضية الذي أرسلت من ربرتسون وسددة صاروخية في شباك نيوكاسل يونايتد عند الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.

بدأ ليفربول الشوط الأول ضاغطا على دفاعات نيوكاسل خاصة وأنه يحاول حصد الثلاث نقاط وعدم الدخول في «حسبة برما» كما حدث في مباريات عديدة، خاصة اللقاء الأخير أمام ليدز يونايتد الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1/1.

ونجح بالفعل محمد صلاح مع البدايات وسجل عند الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول بعدما استقبل الكرة العرضية الذي أرسلت من ربرتسون وسددة صاروخية في شباك نيوكاسل يونايتد عند الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.

وجاء شكل لعب فريق ليفربول خلال الربع ساعة الأولى من عمر الشوط الأول ما بين تمرير للكرة بعرض وطول الملعب في محاولة من الفريق صاحب الأرض لسحب لاعبي الفريق المنافس والاعتماد على سرعات الأطراف سواء محمد صلاح أو ساديو ماني.

وعند الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول جاءت الخطورة الأولى لفريق نيوكاسل بعدما سدد أحد اللاعبين كرة قوية ولكن أليسون بيكر كان بالمرصاد ومنع الكرة من المرور داخل الشباك. وسجل نيوكاسل هدف أبيض عند الدقيقة 21 بعدما ألغى حكم اللقاء بداعى التسلل.

وحاول لاعبو فريق نيوكاسل الاختراق من وسط ملعب ليفربول في محاولة منهم لاستغلال الخلل الدفاعي الذي يعانى منه الريدز منذ بداية الموسم سواء في خط الوسط أو الخط الخلفي ولكن حتى الدقيقة 27 فشلت كافة محاولات الفريق الضيف.

وأضاع ساديو ماني هدفا ثانيا لفريقه عند الدقيقة 29 من الشوط الأول بعدما استلم المهاجم السنغالي تمريرة أرضية متقنة من محمد صلاح جعلته منفردا بحارس الفريق المنافس ولكن مانى سدد الكرة خارج الملعب.

وعقب مرور 30 دقيقة لعب جاءت فرصة ثالثة خطيرة لفريق ليفربول بعدما صنع محمد صلاح فرصة أخرى للمهاجم السنغالي داخل منطقة جزاء نيوكاسل الذي يفشل في التسديد لتذهب الكرة إلى جوتا الذي كان في وضع مميز أمام مرمى الفريق الضيف ولكن اللاعب البرتغالي فشل في تسديد الكرة داخل الشباك.

وأهدر محمد صلاح انفرادا سهلا عند الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول بعدما استلم كرة طولية من وسط ملعبه ليضرب دفاعات الفريق المنافس المتقدمة وينفرد بحارس مرمى الفريق الضيف ولكن النجم المصري يسدد الكرة في النهاية في حارس نيوكاسل يونايتد ليضع صلاح الهدف الثاني له ولفريقه والهدف الذي كان يتعادل به مع هاري كين في سباق عرش الهدافين.

وأضاع ساديو ماني هدفا محققا عند الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول بعدما مرر محمد صلاح كرة عرضية أرضية للمهاجم السنغالي لينفرد بالحارس، ليحاول مهاجم ليفربول مراوغته لينقض حارس نيوكاسل بشراسة ويقبض على الكرة ويحرم ماني من التسجيل.

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، تشكيل الريدز لمواجهة نيوكاسل في المباراة المرتقبة بينهما على ملعب أنفيلد في إطار الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل كلوب المباراة بتشكيل 4-2-3-1، بالاعتماد على الثلاثي ساديو ماني ومحمد صلاح وديوجو جوتا خلف المهاجم الوحيد روبيرتو فيرمينو.

وجاء تشكيل ليفربول ضد نيوكاسل كالآتي:

حراسة المرمى: ألسون

الدفاع: أليكساندر أرنولد- فابينيو- كاباك- روبيرتسون

الوسط: تياجو ألكانتارا- فينالدوم- ماني- محمد صلاح- جوتا

الهجوم: فيرمينو