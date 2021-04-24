شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس إعارة أسامة فيصل نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس الفرنسي باتريك كارتيرون، المدير الفني لفريق الزملك، إعارة أسامة فيصل، رأس الحربة، بعد نهاية الموسم لأحد أندية الدوري المحلي، حتى يكتسب الخبرات المطلوبة، كما حدث مع مصطفى محمد، رأس حربة الفريق السابق، الذي تمت إعارته لأندية طنطا وطلائع الجيش قبل أن يعود أساسيًا للقلعة البيضاء.

وكان أسامة فيصل قد خرج من حسابات الجهاز الفنى مؤخرًا، وخرج من التشكيل الأساسى، فيما يرغب المدير الفنى في تعاقد النادي مع مهاجم متميز بعد نهاية الموسم لتدعيم خط هجوم الفريق.