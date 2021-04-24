شكرا لقرائتكم خبر عن الأول في تاريخ ليفربول .. رقم قياسي جديد لمحمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل النجم المصري محمد صلاح سيطرته على أرقام ناديه ليفربول الإنجليزي، وآخرها بعدما سجل هدفا في مرمى نيوكاسل.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الأول في مرمى نيوكاسل بعد 4 دقائق من عمر اللقاء الجاري حاليا.

ويعد هدف محمد صلاح في نيوكاسل هو الـ 20 له في الدوري هذا الموسم ليصل إلى 20 هدفا في الدوري الإنجليزي للموسم الثالث فيما سجل 19 هدفا في موسم آخر كما وصل إجمالي الأهداف لـ 79 هدفا في الدوري فقط.

وأصبح صلاح هو أول لاعب في تاريخ ليفربول يتخطى حاجز العشرين هدفا في الدوري الإنجليزي لثلاثة مواسم مختلفة.

ويحتل محمد صلاح حاليا المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري الإنجليزي خلف هاري كين مهاجم توتنام، وصاحب الـ21 هدفا.