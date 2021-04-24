شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يستعد لضم حارس مرمى ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد يوفنتوس الإيطالي، لتقديم عرض لضم حارس مرمى ميلان جانلويجي دوناروما عقب نهاية الموسم في صفقة انتقال حر.

وقالت صحيفة «كورييري ديلوو سبورت»، إن يوفنتوس دخل في مفاوضات مع مينو رايولا وكيل اللاعب لضمه بنهاية الموسم.

ويوافق يوفنتوس على دفع 10 ملايين يورو للحارس الشاب سنويا، وهو ما يرفضه ميلان إذ يتقاضى جانلويجي 6 ملايين يورو في الموسم الواحد.

وأضاف التقرير أن في حالة انضمام دوناروما لـ يوفنتوس فإن البولندي فوتشينك تشيزيني قد يرحل.

ولعب دوناروما البالغ 22 عاما الموسم الحالي في 42 مبارة واستقبل 51 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات.

وإجمالا خاض جانلويجي 245 مباراة في جميع المسابقات منذ أن لعب للفريق الأول للروسونيري في 2015.