شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول ونيوكاسل مباشر .. محمد صلاح يسجل هدفًا صاروخيًا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل محمد صلاح هدف التقدم لفريق ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد خلال اللقاء المقام بينهما اليوم على أرض ملعب أنفليد ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف محمد صلاح بعدما استقبل الكرة العرضية التي أرسلت من ربرتسون وسدد صاروخية في شباك نيوكاسل يونايتد عند الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، تشكيل الريدز لمواجهة نيوكاسل في المباراة المرتقبة بينهما على ملعب أنفيلد في إطار الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل كلوب المباراة بتشكيل 4-2-3-1، بالاعتماد على الثلاثي ساديو ماني ومحمد صلاح وديوجو جوتا خلف المهاجم الوحيد روبيرتو فيرمينو.

وجاء تشكيل ليفربول ضد نيوكاسل كالآتي:

حراسة المرمى: ألسون

الدفاع: أليكساندر أرنولد- فابينيو- كاباك- روبيرتسون

الوسط: تياجو ألكانتارا- فينالدوم- ماني- محمد صلاح- جوتا

الهجوم: فيرمينو