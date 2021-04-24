شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول ضد نيوكاسل مباشر.. الشوط الأول لحظة بلحظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، تشكيل الريدز لمواجهة نيوكاسل في المباراة المرتقبة بينهما على ملعب أنفيلد في إطار الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل كلوب المباراة بتشكيل 4-2-3-1، بالاعتماد على الثلاثي ساديو ماني ومحمد صلاح وديوجو جوتا خلف المهاجم الوحيد روبيرتو فيرمينو.

وجاء تشكيل ليفربول ضد نيوكاسل كالآتي:

حراسة المرمى: ألسون

الدفاع: أليكساندر أرنولد- فابينيو- كاباك- روبيرتسون

الوسط: تياجو ألكانتارا- فينالدوم- ماني- محمد صلاح- جوتا

الهجوم: فيرمينو

ليفربول الإنجليزي يخوض لقاء قويا أمام نيوكاسل يونايتد السبت 24-2-2021 والذي سيقام على أرض ملعب الأنفيلد معقل الريدز ضمن منافسات الأسبوع 33 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ليفربول الإنجليزي يخوض مباراة نيوكاسل يونايتد اليوم السبت 24-4-2021 عند الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة، والثانية ونصف بتوقيت مكة المكرمة، والذي سيقام على أرض ملعب الأنفيلد معقل الريدز ضمن منافسات الأسبوع 33 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

سيتم إذاعة المباراة على شبكة بين سبورتس المالكة الحصرية لمباريات الدوري الإنجليزي :

من المفترض أن يعلق على هذه المباراة المعلق المميز، حفيظ دراجي.

الشوط الاول..

ق2: بداية قوية لليفربول وسيطرة على الملعب

ق3: محمد صلاح يحرز الهدف الأول لليفربول.

ق7: تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي ليفربول في وسط الملعب.

ق9: بطاقة صفراء للاعب ليفربول أوزان كاباك، نتيجة تدخل قوي على آلان سان ماكسيمين لاعب نيوكاسل.

ق10: توقف المباراة لإصابة آلان سان ماكسيمين لاعب نيوكاسل متأثرا بالتدخل القوي من أوزان كاباك مدافع ليفربول.

ق11: استئناف المباراة من جديد

ق13: رمية تماس لصالح نيوكاسل في وسط الملعب الدفاعي للفريق

ق16: بطاقة صفراء من نصيب فرنانديز، لاعب نيوكاسل، بسبب تدخله القوي بمرفق اليد على وجه ديوجو جوتا لاعب ليفربول.

ق20: هدف محقق ضائع لنيوكاسل يونايتد بعد تحرك ذكي عن طريق شون لونستاف خلف مدافعي ليفربول انفرد على إثره تماما بالمرمى من داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة أرضية قوية تصدى لها الحارس أليسون ببراعة وأنقذ مرماه

ق21: هدف ملغي لصالخ نيوكاسل يونايتد نتيجة خطأ من جونجو جيلفي ضد الحارس أليسون

ق24: تسديدة قوية من خلال ديوجو جوتا لاعب ليفربول من على حدود منطقة الجزاء، ولكن تمر أعلى العارضة العلوية لمرمى نيوكاسل.

ق26: رمية تماس لصالح ليفربول على يمين منطقة جزاء نيوكاسل يونايتد.

ق 27: محاولة هجومية للريدز، بانطلاقة من الجبهة اليمنى لمحمد صلاح أنهاها بعرضية أرضية إلى مدخل منطقة الجزاء، واستقبلها ساديو ماني بتسديدة مباشرة لشباك نيوكاسل، ولكنها مرت إلى جوار القائم الأيمن للمرمى ركلة ركنية

ق30: الاستحواذ 72% لليفربول، و28% نيوكاسل.

ق34: تهديد لمرمى ليفربول ولكن يتصدى ألسون، وتبقى الشباك نظيفة

ق35: هدف محقق ضائع لليفربول بعد إنفراد كامل من محمد صلاح بمرمى نيوكاسل يونايتد أنهاه بتسديدة قوية تمكن الحارس مارتين دوبرافكا من التصدي لها ببراعة وإنقاذ مرماه

ق37: رمية تماس لصالح نيوكاسل في وسط الملعب من جهة اليمين

ق39: تهديد لمرمى ليفربول ولكن ألسون يتصدى وتبقى الشباك نظيفة

ق40: هدف محقق ضائع لليفربول بعد تمريرة بينية متقنة من محمد صلاح وصلت لساديو ماني المنفرد تماما بالمرمى دون أي رقابة دفاعية إلا أن الأخير حاول مراوغة الحارس قبل التسديد لكن الحارس مارتين دوبرافكا تمكن من استخلاص الكرة بشكل صحيح وإنقاذ مرماه.

42: تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي ليفربول في وسط الملعب.

احتساب 2 دقيقة وقت بدل ضائع للشوط الأول

انتهاء الشوط الأول بتقدم ليفربول (1-0)