شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينتظر منافسه في دوري أبطال إفريقيا.. موعد القرعة والفرق المتأهلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تُقام مجريات قرعة دور الثمانية لرابطة دوري أبطال أفريقيا 2020-2021، يوم 30 أبريل المقبل بالقاهرة، مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وينتظر الأهلي منافسه في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث من المفترض أن يواجه واحد من أندية الرجاء المغربي والترجي التونس وصن داونز الجنوب أفريقي، كما تاهلت فرق سيمبا وشباب بلوزداد ومولودية الجزائر وكايزر تشيفز.

ستلعب مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أحد يوم 14 و15 مايو، على أن تلعب مباريات الإياب أحد يومي 21 و22 مايو 2021.

أما مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فموعد الذهاب هو 18 أو 19 يونيو، وموعد الإياب هو 25 أو 26 يونيو 2021.

وسيكون موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا هو يوم السبت 17 يوليو 2021، ولم يتحدد حتى الآن الملعب الذي سيستضيف المباراة.

واكتمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعدما انتهت مباريات دور المجموعات، وكشفت عن الثمانية الكبار في البطولة.

وتأهلت 8 فرق من 6 دول مختلفة إلى دور الثمانية وهي كالتالي: سيمبا التنزاني، والترجي التونسي، وصن داونز الجنوب إفريقي، والوداد المغربي، والأهلي المصري، وشباب بلوزداد الجزائري، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ومولودية الجزائري.