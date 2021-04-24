شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود القوة الهجومية الضاربة لفريقه ليفربول ضد نيوكاسل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، تشكيل الريدز لمواجهة نيوكاسل في المباراة المرتقبة بينهما على ملعب أنفيلد في إطار الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل كلوب المباراة بتشكيل 4-2-3-1، بالاعتماد على الثلاثي ساديو ماني ومحمد صلاح وديوجو جوتا خلف المهاجم الوحيد روبيرتو فيرمينو.

وجاء تشكيل ليفربول ضد نيوكاسل كالآتي:

حراسة المرمى: ألسون

الدفاع: أليكساندر أرنولد- فابينيو- كاباك- روبيرتسون

الوسط: تياجو ألكانتارا- فينالدوم- ماني- محمد صلاح- جوتا

الهجوم: فيرمينو