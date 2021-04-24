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محمد صلاح يقود القوة الهجومية الضاربة لفريقه ليفربول ضد نيوكاسل

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، تشكيل الريدز لمواجهة نيوكاسل في المباراة المرتقبة بينهما على ملعب أنفيلد في إطار الجولة 33 من الممتاز.

ويدخل كلوب المباراة بتشكيل 4-2-3-1، بالاعتماد على الثلاثي ساديو ماني ومحمد صلاح وديوجو جوتا خلف المهاجم الوحيد روبيرتو فيرمينو.

وجاء تشكيل ليفربول ضد نيوكاسل كالآتي:

حراسة المرمى: ألسون

الدفاع: أليكساندر أرنولد- فابينيو- كاباك- روبيرتسون

الوسط: تياجو ألكانتارا- فينالدوم- ماني- محمد صلاح- جوتا

الهجوم: فيرمينو

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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