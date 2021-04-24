شكرا لقرائتكم خبر عن كيشو يهاجم اتحاد المصارعة: «أنا غير مسؤول عن نتيجة الأوليمبياد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، عن غضبه تجاه الاتحاد المصري.

إذ نشر اللاعب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نتيجة الأوليمبياد أنا مش مسؤول عنها من اللحظة دي وكلامي واضح للجميع».

وتابع: «أنا مش هشيل الشيلة لوحدي، حسبي الله ونعم الوكيل في كل مسؤول مقصّر في مستقبلي الرياضي».

وأوضح: «الاتحاد المصري للمصارعة».

كيشو

ويعد كيشو أبرز المؤهلين لوزن 67 كجم لدورة الألعاب الأوليمبية، طوكيو 2021 المقرر إقامتها يوليو المقبل.

وكان اللاعب قد حصل على وعد وزملاؤه بالمنتخب، هيثم فهمى ومحمد مصطفى من اتحاد المصارعة بأنه سيتم توفير لاعبين للتدريب والاحتكاك معهم من أجل الاستعداد لأوليمبياد طوكيو المقبلة، وهو ما لم يفِ به اتحاد المصارعة برئاسة اللواء عصام نوار حتى الآن، حسب ما قاله اللاعب.

وكان المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، قد عقد جلسة مع ثلاثي منتخب مصر للمصارعة، محمد إبراهيم كيشو في وزن 67 كجم، وهيثم فهمي في وزن 60 كجم، ومحمد مصطفى في وزن 87 كجم، لبحث ومناقشة الاستعدادات لأوليمبياد طوكيو، وحضر الجلسة اللواء عصام نوار، رئيس اتحاد المصارعة.

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وحرص المهندس هشام حطب على الاستماع لمطالب اللاعبين الثلاثة واحتياجاتهم خلال الفترة الحالية من معسكرات التدريب من أجل العمل على تنفيذها وتوفير كل الاحتياجات التي تساعدهم على أفضل استعداد لـ أولمبياد طوكيو 2021.

كما تابع تفاصيل الاجتماع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الذى طالب بضرورة توفير كل المطالب للاعبين من أجل تحقيق إنجاز مصرى في الأوليمبياد المقبلة.